Arbitre: M. Chaspierre.

Cartes jaunes: Vanheukelom, Beaupain, Revercez.

Buts: Soares (1-0, 12’), Strobbe (2-0, 32’), Ulens (3-0, 73’), Puttemans sur penalty (3-1, 82’).

SYMPHORINOIS: Polain ; Mabille, Citron, Rucquois, Drouven, Strobbe, Kwembeke (83’ Gava), Erculisse, Ulens (90’ + 3 Colquhoun), Soares (77’ Revercez), Crame.

JODOIGNE: Bronckart ; Lallemand (46’ Beaupain), Puttemans, Vanheukelom, Azzouzi, Pohl (81’ Gilles), Canaris, Soriano (77’ Mokoko-Moleka), Akhal (57’ Njouokep), Olemans, Cassange.

Après un début de saison autoritaire (10 points sur 12), les hommes du président Jean Winnepenninckx marquent le pas et le succès étriqué obtenu contre le Crossing aura été sans lendemain.

En quittant le vestiaire, le défenseur Anthony Vanheukelom ne cherchait aucune circonstance atténuante. "Nous ne sortions pas d’un match-référence, je tiens à le préciser et notre récent succès résultait plutôt d’un petit miracle. Cette fois, il nous a manqué le mental adéquat pour soutenir la comparaison avec l’adversaire. Pas assez d’agressivité de notre part dans les seconds ballons et les duels, dans ces conditions, il est impossible de gagner un match."

Un constat de carence qu’avait déjà dressé au préalable l’entraîneur Jérôme Terwagne : "Hormis ce but non validé de Cassange qui aurait ramené l’égalité et, qui sait, changé la physionomie de la rencontre, nous ne pouvons pas revendiquer grand-chose. Avec ses reconversions menées tambour battant, Saint-Symphorien nous a mis en difficulté et nous avons tout simplement été dépassés. Trop light offensivement, mes gars n’ont par ailleurs pas répondu à mes espérances. Bref, je n’ai pas retrouvé l’équipe, celle qui est capable de prester à un niveau que l’on est en droit d’attendre d’elle. Ceci dit, le gain de la première tranche n’était pas un objectif en soi. Nous ne ferons pas la bonne opération ce week-end, c’est un nouveau coup d’arrêt mais il ne faut pas tout jeter pour autant."

Avant de visiter coup sur coup d’autres adversaires hennuyers (Monceau et Gosselies), les Canaris se doivent maintenant de reprendre de l’altitude face au Pays Vert.