Quarts temps: 27-10, 21-10, 31-10, 20-16.

BRAINE (40/71 (13x3), 6/7 LF, 44 reb., 30 ass., 9 ftes): KROSELJ 26 (5x3), Leblon 6, SARR 6, TADIC 2, LELIK 21 (5x3), Uro-Nilie 16 (1x3), LINDSTROM 10 (2x3), Devos, Robert, FOGG 12.

LIÈGE (20/63 (4x3), 2/2 LF, 31 reb., 12 ass., 12 ftes): Tremblez 6, Hambursin 6 (2x3), DESCAMPS 3 (1x3), Cop, Peeters 2, SCHWARZ, OTTEWILL-SOULSBY 4, Armant 8, LITTLEFIELD 11 (1x3), Tchemtchoua 6.

Liège a été pris au sérieux par les Castors qui ont pris les Panthers à la gorge dès les premières minutes: 10-0 (3e). À nouveau précis aux 6,75m avec le duo Lelik-Kroselj, Braine tuait déjà tout suspense dans la rencontre trois minutes plus tard: 20-3 (6e).

"La balle a bien circulé en attaque mais défensivement, on reste perfectible. On a eu un petit flottement fin du troisième et début du quatrième quart", résumait le coach Dusart, satisfait de la performance de Emmeline Leblon qui affrontait ses anciennes partenaires: "Emmeline s’adapte au style de jeu, au coach et à son rôle. Elle est l’auteure d’un match très correct. Elle n’a pas à rougir de son opposition avec l’Américaine Littlefield." 6 points, 5 rebonds, 5 assists et 2 interceptions ponctuent le match plein (d’enthousiasme) de la Montoise.

Le seul bémol de la rencontre est la blessure encourue par Tadic à la cheville (37-14 ; 15e). La meneuse croate est remontée au jeu en seconde mi-temps. "Il faudra voir dans les prochaines heures comment sa cheville réagit, observe le coach. Matea est remontée au jeu un peu frustrée parce que c’est la cheville où elle avait déjà été opérée."

L’intérieure canadienne Fogg a, elle, effectué son retour comme prévu. Encore à court de rythme, elle a rempli sa tâche en défense et s’est frotté physiquement au trio visiteur Armand – Ottewill – Tchemtchoua.

Même si le mentor nordiste sait que la musique de l’EuroCup est bien plus rythmée, c’était une bonne répétition générale avant la joute européenne. "Notre satisfaction est de courte durée. On affronte mercredi le quatrième budget espagnol. Saragosse a été battu de 5 points par Valence, qui s’est renforcé avec Alba Torrens, c’est pour vous dire la qualité de l’opposition. Saragosse, c’est l’expérience de Gimeno et de Ortiz. Sur le papier, le club espagnol est favori. En toute logique, les deux clubs ibères devraient terminer aux deux premières places du groupe. Devant notre public, on va jouer avec nos valeurs et tout réaliser pour les faire douter", ponctue Fred Dusart.

Ce sera le premier gros test officiel pour Braine: "On a joué les Kangoeroes en préparation. On avait inscrit 26 points à la mi-temps. Saragosse, ça va défendre au moins aussi dur", prévient le Nordiste.