Battu la semaine dernière à domicile par Acren, Rebecq avait à cœur de se rattraper directement face à Ganshoren. Une rencontre à l’extérieur qui réussit mieux aux hommes de Luigi Nasca cette saison et qui s’est encore confirmée ce dimanche. Du côté des Verts, le groupe abordait le match remonté à bloc après les deux premières victoires en championnat.

Dans une première mi-temps pas des plus emballantes, il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour apercevoir la première occasion du match sortie des pieds de Depotbecker. Les Rebecquois prenaient le jeu à leur compte et se procuraient les meilleures occasions.

Ganshoren, lui, se montrait trop passif et laissait Rebecq s’installer. Les Verts n’étaient pas non plus inspirés devant. En manque d’idées et inoffensifs, les locaux faisaient aussi preuve de maladresse à l’image d’une contre-attaque à trois contre deux totalement gaspillée.

C’est pourtant Ganshoren qui surprenait Rebecq sur leur réelle première occasion du match grâce à Laurent Millet. Une avance au marquoir qui a eu le don de galvaniser l’équipe locale. Plus précis et dangereux, les Verts équilibraient les échanges au fil des minutes. Millet passait même à un cheveu du doublé qui aurait sans doute changé l’issue des hostilités. "On n’a pas été mis en difficulté en première mi-temps, analysait Luigi Nasca à la sortie des vestiaires. On encaisse alors que mon gardien n’avait pas encore dû s’employer. Heureusement, physiquement on a su prendre le dessus et nos automatismes ont fait le travail."

Rebecq n’est pas la meilleure attaque du championnat pour rien. À la 70e, Anthony Bova trouvait l’inspiration sur une talonnade qui roulait au fond des filets d’un Andréas Suederick impuissant. Un retour à égalité qui sonnait alors sûrement plus juste au vu de l’ensemble de la rencontre. "On avait opté pour un certain système de jeu avec les profils que nous avions. On a très vite remarqué qu’on ne se trouvait pas aussi bien que les autres fois. Nous sommes revenus dans un système plus traditionnel et la dernière demi-heure a montré que nous étions bien mieux dans notre jeu."

Si les deux équipes s’échangeaient encore les occasions, c’est Rebecq qui en profitait finalement. Ricci Lufimbu, l’attaquant en forme et meilleur buteur des Brabançons, venait inscrire son doublé pour mettre fin aux espoirs ganshorenois. Un sixième et septième buts pour l’ancien du Crossing Schaerbeek qui est à coup sûr la bonne pioche de la saison pour Luigi Nasca. "Les remplaçants on fait la différence. Ricci met ses buts et Leandro Bailly a fait une superbe entrée. Si on continue comme ça, ça va aller mieux. Surtout si nous voulons trouver cette régularité qui nous manque à l’heure actuelle. Ça me semble une victoire logique, je suis content, commentait Nasca soulagé. Ce n’est pas facile de venir prendre des points ici. À domicile, il faudra prendre les trois points. Il va bien falloir un moment gagner un match chez nous (rires)."

Un beau bilan de 10/12 à l’extérieur pour Rebecq qui doit effectivement désormais penser à gagner dans son domaine (une seule victoire). Une mission qu’ils tenteront de mener à bien face à Jette le week-end prochain.