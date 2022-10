À l’instar de ses coéquipières, elle a intégré cet été un environnement complètement nouveau. "J’étais un peu stressée au début mais le groupe vit bien autour des Jessica Lindstrom et Matea Tadic qui en sont un peu les leaders."

Avec à la baguette un coach exigeant.

"Le coach sait ce qu’il veut et il est franc. J’amène ma pression défensive, il me demande d’apprendre à organiser et lire le jeu. Je dois jouer vite les transitions, organiser le tempo et attaquer l’anneau quand je peux", énumère Emmeline.

« Quand je les vois, on ne parle pas basket »

La rencontre face à Liège évoquera pour elle de nombreux bons souvenirs. "C’est spécial et un peu stressant de jouer contre ses anciennes coéquipières. Je vous avoue que quand je les vois ou je les entends, on ne parle même pas de basket."

La meneuse qui a effectué ses premiers dribbles du côté de l’Avenir Cuesmes ( "Je devais avoir 4 ou 5 ans") n’a pas coupé tous les ponts avec la Cité ardente puisqu’elle y travaille encore. "Je suis comptable 24 heures par semaine. Au début, cela a été un peu compliqué au niveau influx entre les entraînements avec le groupe pro et ce job mais maintenant j’apprécie avoir un pied dans le monde pro et un autre dans la vie active."

« Liège a les moyens de nous ennuyer »

Samedi, face à ses copines, Emmeline ne veut rien laisser au hasard: "Liège a les moyens de nous ennuyer. On ne peut pas leur laisser ne fût-ce que l’opportunité de penser nous battre. En tout cas, on est prêtes. On a vu leurs forces à la vidéo."

"On se méfie de la meneuse Carlie Littlefield et de l’intérieure Morgane Armant. Littlefield est leur meilleure scoreuse, Armant a évolué à Hainaut Basket en France donc fatalement je connais bien. Elle a été la meilleure marqueuse de Liège cette semaine à Courtrai hors les Flandriennes nous ont battu en préparation. Cela situe le danger je pense" confirme le coach Fred Dusart.