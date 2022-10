L’école des jeunes, le vivier rebecquois

Elle aurait encore pu être meilleure si l’équipe fanion n’avait pas été défaite face à Lessines (1-2), mais cela n’a pas empêché l’ensemble des 270 jeunes que compte l’académie rebecquoise, répartis entre les U6 jusqu’aux U19, d’être mis à l’honneur, comme l’apprécie le président des jeunes et vice-président de la RUS Rebecquoise Laurent Simon. "Tous les jeunes ainsi que leurs familles étaient conviés à assister à la rencontre. Nous avions à cœur de leur offrir un tel moment, lors duquel les plus petits ont pu accompagner les joueurs et les arbitres lors de la montée sur le terrain, entourés par les plus grands, qui eux formaient une haie d’honneur. Ce fut un beau moment de convivialité et de partage, comme on les aime à Rebecq."

Une présentation et une mise à l’honneur qui ne tombaient pas par hasard avant une rencontre de l’équipe première. "C’est important de mettre en avant le fruit du travail de cette école de jeunes et de toutes les personnes qui y contribuent. Que ce soient les coaches, les délégués, les bénévoles ainsi que les parents, tout le monde collabore afin que cette école grandisse. Et le meilleur exemple est de voir nos jeunes pousses rejoindre l’équipe A. On a actuellement cinq ou six joueurs qui ont intégré le noyau, c’est l’exemple parfait pour nos jeunes. Ils peuvent se rendre compte qu’à Rebecq il est possible de passer des équipes d’âge au noyau A."