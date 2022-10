La fête du cyclo-cross ce dimanche à Orp

Ce dimanche, Orp vibrera au rythme du cyclo-cross avec au programme la deuxième manche du challenge Henri Bensberg. Et grâce à l’investissement de Jean-Paul Van Horebeek, il s’agira aussi du championnat FCWB ! "J’ai l’envie de faire évoluer ma course chaque année, avec le rêve d’en faire un gros rendez-vous national. Voir rouler sur le circuit des champions que l’on voit à la télévision est un objectif, même si cela n’est pas aussi simple que de le vouloir et que cela coûte énormément d’argent. Cette année, on a décidé de payer un peu plus cher pour avoir le championnat FCWB. Du coup, on passe un cap et je peux compter sur la commune d’Orp pour m’épauler financièrement sur ce projet."