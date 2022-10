« Il faut que cela change, sinon on n’avancera pas »

Après la lourde défaite du week-end dernier à Zulte-Waregem dans le match entre les deux derniers, Chastre sort d’une semaine importante en vue de la suite des événements. "Nous avons remis les choses en place une bonne fois pour toute s, souligne l’entraîneur, Michaël Verstraelen. Car c’est bien de dire que ce sera difficile chaque semaine mais on n’a toujours rien pris. C’est vrai que le ballon ne roule pas pour nous et qu’on a un noyau de dix-sept filles en comptant large alors qu’on devrait 20-21 joueuses en D1. Du coup, cela manque de concurrence et certaines se reposent peut-être sur leurs acquis. Si les filles ont tout donné jusqu’ici, c’est inquiétant. Mais je n’ai pas senti cette révolte samedi dernier et il n’y en avait pas une pour relever l’autre. On a donc fait une grosse mise au point ce mercredi car on ne voyait pas ce caractère sur le terrain et il faut changer quelque chose, sinon on n’avancera pas. Je pense que les filles s’en rendent compte et j’espère que cette discussion portera ses fruits."