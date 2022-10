C’est entre 2012 et 2017 que Christian Mwaso a transité par le Léo. Une période toutefois assez délicate pour le gardien. "Je suis resté cinq saisons au Léo mais mon passage là-bas n’aura pas été très bon puisque sur ces cinq années, j’ai été blessé pendant deux ans. Une désinsertion du quadriceps, une rupture partielle du ligament croisé et une déchirure du ménisque, j’ai enchaîné les grosses blessures", se rappelle-t-il.

Durant les trois autres saisons, il n’a pas non plus eu l’occasion de prétendre à un poste de numéro 1. "J’ai disputé quelques matchs durant mes trois autres saisons mais jamais en tant que titulaire. J’ai eu droit à quelques matchs de temps à autre."

C’est à cette époque qu’il croise Nicola Hatefi. "Lors de ma première saison, Kevin Wauthy était le gardien titulaire, Nicola était n° 2 et moi n° 3. À partir de la seconde saison, Nicola est devenu le titulaire, j’étais son numéro 2 et nous avons alterné les matchs entre nous deux. Nous avions une bonne relation, comme c’est souvent le cas entre les gardiens qui sont une petite famille à part au sein d’une équipe."

Nicola Hatefi se souvient également de cette période. "Christian n’a pas eu de chance avec ses blessures et ses rechutes. Nous nous entendions très bien, il y a toujours eu un énorme respect entre nous deux. Déjà à l’époque c’était un très bon gardien. Il est grand et malgré ça, il était très fort sur sa ligne et avait de très bons réflexes. C’est le genre de gardien qui n’a pas peur de sortir dans les duels aériens aussi."

Christian évoque également les qualités de son homologue. "Il avait déjà une très bonne expansivité à l’époque. De bons réflexes aussi. J’espère pour lui qu’il n’a rien perdu de ses qualités."

Nicola Hatefi qui est devenu président du Léo entre-temps. "C’est toujours surprenant de voir un joueur encore en activité devenir président d’un club. C’est quelque chose que je n’avais toutefois pas vu venir lors de notre époque commune à Uccle."

Deux gardiens heureux de s’affronter ce dimanche. "C’est un plaisir de pouvoir vivre ce duel à distance entre nous deux", confirment les deux gardiens.

Ils l’ont dit

Mwaso: « Une victoire pourrait tout lancer »

Braine vit un début de saison cauchemardesque. Un bilan catastrophique de 3 sur 24 et une lanterne rouge partagée avec Gosselies. Une victoire face au Léo est indispensable. "Dans notre situation, chaque match est important. Nous n’avons pas d’autre solution que de l’emporter dimanche", confirme Christian Mwaso.

Pourtant, les Brainois montrent de bonnes choses, par moments. "Il y a de bonnes choses dans le jeu mais les points ne suivent pas. Je ne dirais donc pas que c’est un manque de performances ou de qualités mais bien un manque d’efficacité qui nous coûte cher en ce moment. Ce n’est pas facile tous les jours. Chaque match que nous jouons peut basculer d’un côté ou de l’autre mais pour l’instant, ça tombe toujours dans le mauvais sens pour nous. C’est frustrant et difficile à gérer. Mais nous savons aussi qu’une victoire pourrait tout lancer."

Hatefi: « Attention à la bête blessée »

Après des débuts compliqués, le Léopold a bien redressé la barre. Reste au groupe à faire preuve de régularité. " Pour l’instant, nous sortons de bonnes prestations et de moins bonnes mais ça fait partie de l’apprentissage d’un groupe qui est jeune."

L’apprentissage, c’est le maître mot en ce moment côté ucclois. "Semaine après semaine, on sent que les joueurs trouvent leurs marques dans cette série. Ils se rendent compte des efforts que demande l’échelon national et ils les font. À nous de désormais engranger un maximum de points pour vivre une deuxième partie de saison plus sereine." À commencer par Braine. "Si on m’avait dit que Braine signerait un 3 sur 24, je ne l’aurais pas cru. J’avais placé cette équipe dans mes favoris. Attention à la bête blessée."