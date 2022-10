D2 ACFF: Rebecq est meilleur en déplacement

Avec quatre revers en autant de rencontres disputées dans leurs installations, les Rebecquois n’y sont vraiment pas à domicile. Un constat qui n’inquiète cependant pas tant les Rouge et Blanc parviennent à se sublimer en déplacement. Et cela tombe bien, ce week-end, c’est en périphérie de la Capitale que les Rebeqcuois s’emploieront avec l’idée d’aller arracher les trois unités. Une rencontre face à Ganshoren qui promet d’être intense, comme l’explique le coach rebecquois Luigi Nasca. "On va devoir aller chercher les trois points perdus la semaine dernière. On sait que notre adversaire sera difficile à manœuvrer tant il propose un jeu athlétique et avec des armes offensives dont il faut se méfier. Mais je reste confiant, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont encore travaillé très dur cette semaine, avec une intensité et une implication maximales. On se rend compte que cela ne tourne pas trop pour nous en ce moment. Cela passera. Mais il faut provoquer ce changement de dynamique. On est bien conscient qu’on doit donner plus encore pour obtenir ce déclic, mais on y arrivera."