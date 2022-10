Coupe AWBB: Les deux équipes des Castors visent les quarts de finale

Pour ce match qui promet beaucoup d’intensité, les Castors seront privées de deux éléments de taille. Marblie et Marteau manqueront en effet le duel. "Remi Drantmann sera à l’ouvrage. Il y aura du boulot pour elle. Je compte sur les anciennes si je puis pour dire – les Meunier, Devos, De Keyser – pour l’épauler", prévient le coach brainois.

Outre le travail de son intérieure de 16 ans, Braine devra appliquer son crédo de la saison: de l’intensité, de l’enthousiasme et de l’agressivité. Laurent François a envie que son effectif se prenne au jeu de la Coupe: "Cette Coupe, c’est du bonus. C’est aussi l’occasion de bosser et de trouver du rythme ensemble car un déplacement difficile au Canter nous attend le dimanche d’après. La voie n’est pas royale pour la Coupe mais elle est bien tracée pour avancer sereinement."

Les hommes confiants

Gianni Maren et sa R2 Hommes sont également sereins. Ils se sont essayés cette semaine à un scrimmage contre la TDM1 du Spirou Charleroi. "Une forte opposition avec de l’intensité, du physique et des beaux gabarits", résume Gianni Maren.

Ses Castors (sans Vancabeke, fracture de fatigue au péroné) défient le Fresh Air, pensionnaire de l’autre série de Régionale 2. "On s’est affronté la saison dernière en championnat. L’équipe a changé au niveau du coaching et des joueurs aussi: les frères Tessier sont au Linthout et Delbrassinne a rejoint Waterloo. Quoi qu’il en soit, on s’attend à un adversaire athlétique qui alterne, met beaucoup de pression en défense et qui switche."