Coupe AWBB: Le parcours du rebond s'arrête en 1/8e

OTTIGNIES: 4x3, 4/6 LF, 20 ftes. Baillet 15 (3x3), Habimana 6, Snackaert, BARME 5 (1x3), HAUET 5, Pirlot 4, HAESENDOCK 4, Dochez 6, DEMONCEAU 8, KAZADI 7, Fonteyn 4.

Comme en 2017, le Rebond Ottignies a été éliminé de la Coupe AWBB par Mosa Angleur. Un résultat qui laissait des regrets au coach Mulaba, privé au coup d’envoi d’Émilie Vermylen (pied). "On n’avait clairement pas envie de se faire sortir à ce stade. Globalement, on fait un bon match. C’est un petit hold-up. Les Liégeois la méritent car elles ont été la chercher mais on a été devant une bonne partie de la rencontre."

Après un bon départ (+7), Ottignies verra le Mosa passer en zone. La fin de match sera épique: "Elles passent devant un moment puis s’ensuit un chassé-croisé. À la dernière minute, on égalise à 62 partout. Angleur a la possession, on défend bien, elles ratent mais récupèrent la balle. Il y a encore un tir adverse et puis elles reprennent à nouveau le rebond qu’elles transforment. Il reste une seconde et le match est fini."

La saison du Rebond, elle, ne fait que commencer: les Ottintoises affronteront Pepinster le 30 octobre dans le cadre de la septième journée.