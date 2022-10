Rixensart aligne six équipes en Division 1

Première victoire en 3-4

Dorian Spilette et Nicolas Vrielynck sont classés 4. "N ous avons les points pour monter 3 en novembre", précisent-ils. Ils forment une paire redoutable. "Cela fait maintenant un an que nous essayons de jouer ensemble. Nous jouons un tournoi par mois. Nous avons gagné ensemble en 4. Dans la série 3-4, on a fait des finales mais c’est notre première victoire. Celle-ci tombe à Rixensart, c’est un plus. On joue les interclubs en messieurs et en mixtes ce qui nous fait environ trente rencontres d’interclubs sur une saison. Cela ne nous laisse que peu de temps pour nous entraîner", signalent-ils.

Dames et messieurs en tête

Le club a la particularité d’aligner six équipes en D1, deux en mixtes, deux en dames et deux en messieurs. "Les dames étaient dans le Top 8 la saison dernière. Elles ont terminé à la cinquième place. Pour se maintenir, elles auraient dû terminer dans la première moitié du classement étant donné que leur coefficient n’était pas suffisant pour se maintenir" , explique Maxime Mrak.

Les Rixensartois sont en tête cette saison en dames, en messieurs et en mixtes. " En messieurs, nous étions deuxièmes la saison dernière. Seuls les premiers montent. Les interclubs ont débuté en septembre. Nous avons tout gagné en messieurs. En mixtes, nous avons deux partages et une victoire. L’objectif est de monter dans le Top 16 en mixtes et Top 12 en messieurs", dit Dorian Spilette.

Les dames ont gagné leurs deux premières rencontres.