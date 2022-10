P3D: Stéphane Decocq quitte Mont-Saint-André

Cela n’a pas eu l’effet escompté. "Certains sont revenus sur leur parole et je ne leur en veux pas. Il a fallu rechercher d’autres joueurs mais certains ne sont pas assez assidus aux entraînements. Et c’est devenu compliqué de faire une équipe chaque week-end avec 12 ou 13 éléments."

L’épisode de l’équipe réserve, qui devait permettre d’étoffer le noyau de la première, a été celui de trop. "Il y a deux semaines, on m’a parlé d’arrêter la réserve et là, le discours n’est plus même. Du coup, les 7-8 joueurs assidus restants ont pris ça comme un mauvais signal, l’un d’entre eux vient encore d’arrêter et je n’avais que deux joueurs à l’entraînement ce jeudi. J’ai fait ce que j’ai pu mais mon seuil de patience a été largement entamé. Cela dit, je souhaite que le président arrive à trouver une solution pour la suite."

Encore un avenir pour l’équipe ?

Que va-t-il advenir de la P3 de Mont-St-André sans le coach qui tentait de maintenir le navire à flot ? "Je ne vais pas faire commentaire à ce stade-ci, nous précisait le président, Karel Develtere, ce vendredi. Je viens juste d’apprendre la démission de Stéphane, je vais avoir une discussion avec lui, et on verra comment on va s’organiser à partir de là." La tenue du match de ce samedi face à Orp-Noduwez était donc en suspens à l’heure d’écrire ces lignes. Mais après les retraits de Jandrain et d’Ottignies B, un troisième forfait général chamboulerait davantage une série qui ne compte plus que quatorze formations avec deux d’entre elles qui seront bye chaque week-end.