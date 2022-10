Mickaël Lacluyse, le préparateur physique passionné au service des jeunes et du FC Walhain

Des jeunes qui ont évolué vers les élites du Standard, Bruges, OHL ou encore Ostende

Mickaël Lacluyse a débuté ce nouveau chapitre de sa carrière dans différents clubs de football. "J’ai occupé ce poste de préparateur physique dans différents clubs de D2 et D3 ACFF. Et puis en me lançant dans des séances spécifiques, en individuel, j’ai travaillé avec énormément de jeunes qui évoluent dans les équipes élites du Standard, de Bruges, d’OHL ou d’Ostende, pour ne citer qu’eux."

Un métier qui le passionne au quotidien. "En débutant très jeune avec les joueurs, cela me permet d’avoir un accompagnement complet et sur le long terme avec eux. Au travers de mon rôle, je vois leur évolution semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je tisse une relation particulière avec chaque jeune, que je connais finalement mieux que leur propre coach. Cette relation nous permet d’avancer plus vite."

La préparation physique, une étape parfois négligée par les jeunes ou les coachs et qui s’avère pourtant indispensable. "Quand on voit la charge de travail et le nombre de matchs, si l’aspect physique n’est pas pris en compte, les risques de blessures augmentent et certains doivent même arrêter leur carrière à cause d’une blessure."

Un métier qu’il ne changerait pour rien au monde. "Voir un jeune avec qui on a commencé à l’échelon provincial atteindre l’élite grâce à son travail, c’est un vrai bonheur. Parfois, je me dis que je pourrais gravir les échelons en essayant de rejoindre un club de D1B ou D1A mais j’aime tellement le côté humain du travail spécifique que je ne sais pas si je pourrais lâcher mes joueurs."

La découverte du Congo

Dans le même temps, au-delà d’un rôle d’agent de joueurs auquel il a pu toucher en aiguillant certains jeunes, Mickaël Lacluyse vient de vivre une nouvelle expérience dépaysante, du côté du Congo. "Tous ces projets m’ont amené à mettre sur pied une détection au Congo. Le but était de former les coachs sur place, surtout au niveau de la préparation physique, afin de les aider à mieux encadrer et développer les talents bruts du pays. L’objectif à terme étant de faire éclore ces jeunes ici en Europe. J’ai rencontré le ministre des sports sur place afin d’évoquer ce projet mais aussi le développement de certaines disciplines sportives dans le pays."

Une expérience très enrichissante. "C’était chouette de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de voir les différences entre la Belgique et un pays africain, de voir comment ils vivent le football et ce qu’on pourrait mettre en place pour le faire grandir. Il y a énormément de talents là-bas, il suffit de leur apporter un cadre un peu plus professionnel dans leur formation, pour les faire éclore au plus haut niveau."