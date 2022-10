Le Brabançon wallon Christophe Prémont intègre le staff d’Intermarché-Wanty-Gobert

Après quatre ans de bons moments sportifs et humains avec l’équipe Cycling Team Bingoal Pauwels Sauces WB, c’est un nouveau challenge qui s’ouvre pour le Brainois Christophe Prémont. "Je continue mon chemin en devenant entraîneur dans l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert. Un vrai plaisir de rejoindre cette équipe pleine de succès et d’ambitions . Merci au staff de l’équipe Cycling Team Bingoal Pauwels Sauces WB pour ces belles années et aux coureurs que j’ai pu aider dans leurs prestations au plus haut niveau ! Let’s ride ."