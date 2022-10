La première édition des coupes de Brabant de 3 contre 3 a lieu au Dylois Wavre, ce week-end

Le président du Dylois Wavre parle, en effet, au passé car à l’origine, cette première organisation devait se tenir sur deux jours, le samedi et le dimanche, et concernait toutes les catégories d’âge. " Au final, il y a des catégories où il n’y a pas d’équipes inscrites, regrette le président du Dylois Wavre. Bizarrement, il n’y avait pas d’équipes chez les seniors. Cela peut se comprendre car il y a déjà les compétitions organisées par l’AWBB qui connaissent un très large succès. Vu le peu d’inscrits, le comité provincial a logiquement supprimé ces catégories seniors où il n’y avait personne."

Pas les affaires de Dylois

Cette décision de réduire le programme a donc contraint l’organisation à ramener de deux à une journée cette première édition de la coupe de Brabant. Cela n’arrange pas trop le club wavrien. "Cela ne fait pas nos affaires car nous ne sommes pas le seul club à occuper les infrastructures sportives ici. Nous avions donc dû négocier avec les autres clubs de Wavre, notamment le mini-foot, pour leur sucrer les quelques heures d’occupation de salle à partir du vendredi. Certains clubs ont dû changer leurs matches de championnat pour nous faire plaisir. On les remercie mais on espère qu’ils ne nous en voudront pas d’apprendre que cette coupe de Brabant n’aura finalement lieu que sur une journée, plaisante le président du Dylois Wavre. Nous serons plus à l’aise pour tout installer et cela n’enlève rien à notre enthousiasme. On aurait préféré que cette première édition attire plus de monde. Tant pis, les absents ont toujours tort."

Par ailleurs, les finales n’auront pas lieu à Wavre. "Effectivement, le CP avait déjà décidé que les finales 3X3, toutes catégories, se disputeraient lors des finales de coupes traditionnelles, le 1er et 2 avril prochains."

On ne sait pas encore où auront lieu ces finales. Mais à ce jour, le CP a reçu les candidatures du Royal La Chênaie Uccle, du Royal Linthout BC et du Royal Nivelles Basketball.

Quoi qu’il en soit, ce dimanche au complexe sportif de Wavre – si les catégories seniors sont supprimées comme le tournoi 3X3 baby basket – cette première édition de la coupe de Brabant ne concernera que les catégories U14 U16 (Garçons et Filles) ainsi que U18 (Garçons) et U19 (Filles). Début des rencontres à 9h30 et début des demi-finales vers 14h30.