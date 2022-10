Blancs Gilets Running Tour: un bon bilan mais pas de seconde édition en 2023

Samedi dernier, c’était la soirée de remise des prix du Blancs Gilets Running Tour. L’occasion de mettre en valeur les différents lauréats, mais surtout, pour les organisateurs, de remercier et offrir un cadeau aux fidèles participants qui ont pris part au moins à 8 des 18 manches proposées. Le Blancs Gilets Running Tour ne proposera pas, en 2023, une seconde édition, même si quelques épreuves seront maintenues. "À l’heure du bilan, on est ravi d’avoir proposé un challenge novateur en bien des points, expliquent les organisateurs. Le premier qui a proposé le mode virtuel en plus du présentiel, ce qui permet à tous ceux qui travaillent le week-end de, malgré tout, prendre part à un challenge. On est aussi les premiers à avoir mélangé plusieurs types de courses avec des joggings, des joggings nature, des trails ou encore des corridas au sein d’un challenge unique. On a même proposé du canicross sans oublier des petites touches comme les trophées en bois pour valoriser l’artisanat. Dorénavant, on préfère se focaliser sur quelques épreuves coups de cœur. C’est pourquoi on proposera une nouvelle fois la Corrida de la Chandeleur, qui a déjà connu trois éditions, mais aussi le trail de la Saint-Valentin, l’Hannurban’Trail ou encore le trail de Lasne. L’une ou l’autre organisation pourraient s’ajouter comme la course la plus rapide qui nous tenait à cœur mais avait dû être annulée en dernière minute."