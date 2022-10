60 coureurs présents pour le premier « Move Your Tilly »

Construite en 1970, la salle du CRCS de Tilly a déjà bien vécu. Tellement bien que le bâtiment a besoin d’un sérieux coup de frais et c’est dans cette optique que deux repas ont été organisés dernièrement. 250 convives étaient présents lors d’un premier repas organisé en juin dernier et ils étaient encore nombreux à participer au repas africain proposé par un nouvel habitant de Tilly au mois d’août. "Quelques anciens du comité des fêtes ont décidé de relancer des événements, explique Yves Willem. Payer les factures et entretenir la salle est essentiel comme faire revivre la localité est aussi important."