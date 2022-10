589 joggeurs à la Corrida de Jodoigne

Un travail récompensé avec un taux de participation conforme à l’année précédente, avec 589 participants qui font de cette édition, une réussite.

Au JETT, on s’en félicite. "Cela a été encore une édition bien réussie grâce au comité et aux 60 bénévoles qui ont rendu cette organisation possible, et en particulier aux anciens du JETT toujours présent, sans oublier nos speakers endiablés."

Des organisateurs qui ont pu compter comme chaque année, sur les élèves jodoignois pour assurer un beau renfort de participants puisqu’ils étaient 200 élèves du CEPES et de l’Institut Saint-Albert à prendre part à l’événement, sans tenir compte des autres établissements scolaires, comme l’Athénée Royal, qui n’avait pas joué le jeu d’une inscription officielle. La présence scolaire, pour le JETT, est une promotion du sport chez nos jeunes. La ville de Jodoigne n’a pas manqué, elle aussi, d’apporter son soutien logistique en soulignant qu’elle a confié son centre-ville aux organisateurs durant quelques heures. Mais la corrida de Jodoigne, c’est aussi la présence de ALConcept.be et l’infrastructure son et lumière au top.

Du côté de l’Institut Saint-Albert, c’était la satisfaction. "Une fois de plus, ce samedi 15 octobre, environ 120 élèves et enseignants de l’Institut Saint Albert ont voulu montrer que notre école était très sportive en prenant part à la corrida de Jodoigne. Bravo à tous les participants pour vos remarquables performances."

Effectivement, les tee-shirts orange étaient en nombre dans les rues de Jodoigne.