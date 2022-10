P3D: Walhain s'est déjà offert la première tranche

Malgré ce carton plein, Walhain n’y met pas toujours la manière. "Je pense qu’on a une meilleure équipe que l’année passée car on se connaît depuis un an et tout le monde est resté sauf Magnoni. On a donc plus facile à se trouver et les nouveaux se sont bien intégrés. C’est pourquoi, on est souvent déçu par rapport au football proposé en tombant dans le jeu adverse alors qu’on devrait se forcer pour contenter les nombreux supporters qui nous suivent."

Après ce 24/24, le club ne peut plus cacher ses intentions. "Il n’y a pas de question à se poser car on l’a raté de peu l’année passée en ayant un nombre de points record pour un deuxième. On a bien commencé et on veut monter. Par rapport au classement et aux échos puisqu’on n’a pas encore rencontré tout le monde, nos concurrents seront Mont-St-Guibert, Perwez et Beauvechain qui sont bien dans le coup, sans oublier Huppaye ou Mélin chez qui c’est toujours dur de gagner. Là, on va attaquer un beau calendrier mais malgré l’hiver qui va arriver, les éventuels absents et bobos, on aura l’occasion de mettre tout ça au clair et il n’y a pas de raison qu’on ne joue pas le titre."

« Merci à ma petite assistante qui me tient au courant de mes statistiques »

Notre interlocuteur, actif dans le milieu de la sécurité (alarme, caméra, incendie, etc.), est actuellement en tête du classement des buteurs. "Ce n’est pas un objectif même si un attaquant joue pour marquer. En fait, je ne suis pas du genre à regarder les classements dans le journal et j’en profite pour remercier ma petite assistante (Manon Pierard, la kiné) qui me tient au courant de toutes mes statistiques. C’est vrai que je me sens en forme, dans la continuité de la saison passée malgré des problèmes au genou. Après avoir joué à Mont-St-André, où je connais encore beaucoup de monde, et à Perwez où j’avais arrêté pour construire ma maison, je me plais toujours autant à Walhain."

Du côté du staff, "remporter la tranche était l’objectif dès le départ et il est atteint après neuf matches, apprécie Mathieu Michielsens (T1). Après, ça ne change rien et il faudra continuer comme tous les dimanches en restant concentré. Incourt sera encore un match piège car ils viennent de décrocher leur première victoire et auront à cœur de tout donner. On connaît la moitié de leur équipe et notamment Michaël Pierquin qui est toujours là, et on devra faire preuve d’un grand sérieux."

Christophe est suspendu ce week-end.