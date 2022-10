P3D: la saison d'Incourt est-elle enfin lancée ?

Délivrance pour les Incourtois qui se sont enfin imposés dimanche passé. « On attendait cette première victoire depuis longtemps, sourit Damian Bielinski. On avait parfois un peu de frustration car on méritait mieux au niveau des points mais il y a eu quelques petits défauts, notamment au niveau des arbitres. Et puis, on a refait un nouveau groupe avec quelques joueurs d’expérience mais surtout beaucoup de jeunes qui doivent apprendre, et il a fallu le temps pour trouver les automatismes. »