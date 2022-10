P3D: Huppaye reçoit l'attaque mitraillette de Mont-Saint-Guibert

Dans les rangs guibertins où Degeneffe et Maniet seront absents, "on sort d’une belle prestation contre Perwez mais le problème reste de confirmer car on est capable de passer au travers d’une semaine à l’autre, souligne Gaël Vanderbrugge (T1). Et il faudra confirmer face à une autre équipe du top si on veut rester dans le Top 3. D’après les échos, Huppaye est dur dans les duels, assez physique et ça joue bien au foot. On devra être concentrés du début à la fin."

Mélin doit confirmer à Limal

Wavre-Limal B aspire à "rester sur cette bonne série et reproduire ce qui s’est passé à Orp, déclare Mohamed Riani (T1). Mélin reste un adversaire surprise avec des gars d’expérience et il sort d’une belle victoire contre Jodoigne qui a du foot, mais on reste confiant malgré la suspension de deux éléments offensifs (Dresse et Chanteux)."

Pluie d’absents à Mélin puisque M. Allard n’est pas là et Pynebrouck, Bernard, Q. Allard et Varvennes sont suspendus.

"On repart de nouveau de zéro car le noyau sera déséquilibré et on fera avec les armes à disposition, indique Benoit Lamine (T1). Je ne connais pas du tout l’adversaire mais il paraît que c’est jeune et que ça joue bien au foot. Et si les points sont là, c’est qu’il est bon."