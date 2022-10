P3C: le tour des clubs du Brabant wallon, avec trois derbys au programme du week-end

"Nous sommes confiants, lance le mentor d’Incourt B Olivier Halim. Nous jouons la réserve d’Hannut ce soir en amical et les gars sont très motivés à l’idée d’aller chercher les premiers points de la saison."

Pour Walhain B et son T1 Andy Collée, c’est la victoire sinon rien. "Je me méfie de cette équipe mais il nous faut les trois points. À nous d’être sérieux et appliqués et de ne pas prendre ce match par-dessus la jambe", tempère le coach.

Stade Everois B– La Hulpe B

Grâce à son superbe 21/27, les hommes d’Arnaud Lambert occupent actuellement une très envieuse troisième place. Le déplacement au Stade Everois marque le début d’un programme de fou pour les Vert et Blanc. "Les hostilités commencent, rigole le T1. La première tranche n’est pas encore terminée mais le bilan actuel est déjà magnifique. On débute maintenant une série de matches contre des plus grosses écuries et je suis curieux de voir comment le groupe va réagir à l’augmentation de l’intensité."

Rixensart B –Bierges

Le dernier derby mettra aux prises une formation rixensartoise qui reste sur un intéressant 6/6 et un Bierges qui méritait beaucoup mieux que sa défaite 1-5 face au Crossing Schaerbeek B. "J’accorde beaucoup d’importance à cette rencontre qu’il faudra gagner avant le gros rendez-vous du week-end prochain face au Racing White Woluwe. J’ai deux suspendus (Boutzamat et Van Rillaer) ainsi que quelques blessés mais ce n’est pas une excuse. Le début de match sera très important pour éviter le piège", explique le T1 de Rixensart B Lorenzo Richiusa.

À Bierges, on s’attend à une solide opposition. "Je vais de nouveau devoir bricoler avec des éléments de l’équipe réserve mais si les gars montrent la même envie et la même mentalité que la semaine dernière, je pense qu’on pourra proposer quelque chose de correct", lance le T1 Sébastien Goossens.

Ottignies– Stéphanois B

Le second derby du week-end se jouera forcément dans un contexte assez particulier après le drame qui s’est déroulé le week-end dernier du côté du Stéphanois. Difficile de parler football lors de telles circonstances. "Personne n’a la tête à jouer mais on va tout de même tenter d’honorer ce match à Ottignies et d’y faire bonne figure. Les garçons sont touchés et nous verrons durant la semaine qui sera apte à s’aligner dimanche", prévient le T1 Christophe Dubois.

Une rencontre à la saveur spéciale pour le T1 ottintois Stéphane Wille qui a passé de nombreuses années à Court-Saint-Étienne. "J’aurais préféré les recevoir dans d’autres circonstances, avoue le coach. En ce qui nous concerne, nous sortons d’un bon match face à La Hulpe B où nous ne méritions absolument pas de perdre mais quand on ne concrétise pas les occasions, c’est compliqué de gagner."