P3B: une première victoire synonyme de déclic pour Braine-Waterloo?

Ce duel contre le Racing White a été "complètement fou et ce fut pourtant notre plus mauvais match mais la mentalité y était et on a réussi à revenir au score avant d’émerger à la fin. Au final, il faut retenir le positif car on sait d’où l’on vient. Même si le noyau reste le même dans l’ensemble, il y a eu les départs de deux joueurs cadres qu’on a comblés par le recrutement d’autres éléments, mais on a eu beaucoup de blessures. Là, on voit enfin le bout du tunnel et on doit se focaliser sur la suite."

Car l’AFC a cette particularité de pouvoir battre n’importe qui. "On l’a prouvé la saison dernière avec une belle série de résultats et on espère donc faire mieux que cette avant-dernière place. Le but sera de prendre un maximum de points avec la deuxième tranche qui va bientôt commencer."

L’équipe est bye ce week-end avant d’aborder un gros calendrier. "On devra mettre les bouchées doubles contre Etterbeek avant d’aborder les derbys contre Nivelles, Villers et Clabecq, mais c’est toujours dans ce genre de matches compliqués qu’on est le plus motivé."

Sur le plan personnel, "j’ai manqué un peu de motivation et surtout de confiance avec l’enchaînement des défaites mais j’ai su sortir de ça et je pense rendre au coach sa confiance avec de bonnes prestations, indique le joueur de vingt-six ans, qui travaille dans la production pharmaceutique. J’ai suivi toute ma formation au RCS Brainois avant d’arrêter et j’ai repris à l’AFC à la fin du Covid."