Le Rebond et Waterloo jouent ce jeudi soir en Coupe AWBB

Chez les Hommes, la R1 de Waterloo se rend au Vieux Campinaire. Un adversaire que les hommes de Sébastien Dufour connaissent bien pour l’avoir affronté en championnat le 1er octobre dernier. Diminué par les absences, l’effectif avec 7 rotations l’avait emporté 79-65 non sans avoir été solidement inquiété. Arnaud Vancampenhout devrait faire son retour ce soir. John Kabangu devait encore se tester ce mercredi. Si l’ailier encourt le moindre risque, le staff waterlootois ne prendra aucun risque avec lui vu que la prochaine rencontre du RWB est seulement fixée au 5 novembre prochain. Le conditionnel est également de mise pour Maxime Vlaeminck. Mais pas pour des raisons médicales : l’ailier waterlootois est pris professionnellement et n’est pas certain de rallier à temps Baulet.

Le gagnant de ce match affrontera les 3 et 4 décembre en quarts de finale de l’épreuve le vainqueur de BC Belleflamme-BC Ninane (+8) qui se déroule ce samedi.