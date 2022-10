Si Brunehaut évoluait en Régionale 1 l’an dernier et a acquis la licence pour évoluer pour la première fois de sa jeune histoire en Top Division Women 1, Jeremy Dekoninck a aussi été Team Manager de 2013 à 2016 aux Castors. Exilé en France pour raisons professionnelles et familiales, Jeremy se souvient de ses premiers contacts avec Brunehaut. "J’avais le secrétaire et le président de Brunehaut comme amis sur Facebook. Le secrétaire m’a un jour contacté car j’avais passé mon diplôme d’agent et ils cherchaient une intérieure. J’habitais Maubeuge à l’époque. Mon activité d’agent n’avait pas vraiment démarré mais on a discuté. Le club avait de l’ambition et l’esprit de compétition. Leur projet était intéressant. Notre relation a démarré comme ça."

Présent à Brunehaut depuis 2021-22, Dekoninck – avec la double casquette de logisticien et de recruteur – a gravi les marches en courant comme son club: "On est arrivé en D1 plus vite que prévu, c’est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais on n’est pas là pour faire de la figuration. On s’est donné les moyens de nos ambitions, c’est-à-dire le maintien."

Le club frontalier peut compter sur deux Belges, une Malienne, une Sénégalaise (qui a un contrat pro) et sur… sept Françaises. "J’ai coché avec une croix rouge dans l’agenda nos rencontres face à Lummen, Laarne et Charleroi. Sans aucune vanité, ce sont les équipes qu’il faudra mettre derrière nous. J’ai inscrit avec une croix orange les rencontres face à Boom, Liège et Waregem qui représentent le subtop du classement."

Après une défaite initiale encourageante face à Waregem (-13), le promu est conscient de s’attaquer à un morceau costaud: "On est conscient de jouer face à 10 pros. Braine vient de mettre des branlées à Laarne et Lummen. Je crois qu’en Coupe de Belgique, ses filles avaient pris 62 rebonds. Cela reste un match mais on ne doit pas le gagner à tout prix", prévient Jeremy Dekoninck.