P2B: Waterloo et Ophain veulent s’offrir la tranche

Les deux leaders comptent le même nombre de points et de victoires et ils possèdent le même goal average. Waterloo est actuellement devant grâce à un plus grand nombre de buts marqués (29 pour 22 à ophain). Le scénario est donc très clair: l’équipe qui réalisera le meilleur résultat dimanche empochera la première tranche. En cas de résultat identique, le nombre de buts marqués fera la différence et la tranche ne devrait dès lors pas échapper à Waterloo. "On est en pole position pour aller la chercher, remarque Aurélien Tuzolana. On marque beaucoup, on possède la meilleure attaque de la série et on reste sur un 15/15 très prometteur."

De quoi regretter un début de championnat mitigé. "Il y avait pas mal de nouveaux dans l’équipe et il fallait trouver la bonne formule. Depuis le match contre Villers, on a aussi trouvé un système qui convenait à tout le monde et Waterloo est maintenant bien lancé après un début de championnat à l’image de notre préparation."

De quoi confirmer ses ambitions… "On cite Waterloo et Auderghem comme favoris dans la course au titre mais il y a d’autres belles écuries derrière comme Saintes, Ophain et La Hulpe. La série est beaucoup plus homogène que la saison dernière et c’est une bonne chose."

Aurélien Tuzolona n’a pas hésité à citer La Hulpe parmi les équipes à suivre cette saison, et il est bien placé pour en parler puisqu’il portait la vareuse la hulpoise ces trois dernières saisons avant de rejoindre Waterloo "qui avait des ambitions sportives plus claires et pour retrouver d’anciens joueurs avec lesquels j’ai joué à Braine."

Il se dit néanmoins "agréablement surpris parce que La Hulpe est parvenu à faire en peu de temps. La Hulpe est la bonne surprise de ce début de championnat mais ils ont d’excellents coaches avec Jonathan Cabron et Stéphane Vandorpe, sans oublier Maxime Kongo qui gère derrière." Mais dimanche, pas question d’avoir des sentiments. Il faudra gagner et si possible sur un gros score. "Ce sera un beau match sur un beau terrain. Et je compte sur Limal pour faire quelque chose de bien à Ophain."