Lasne-Ohain B

Duchene est suspendu et loupera le déplacement à Auderghem, "un gros morceau, prévient Gilles Stephany. On reste sur un match nul contre Rixensart face à qui on a cassé la spirale négative, ce qui fait du bien."

Saintes

Sadiki est suspendu pour la réception de Stéphanois. "Mon père entraîne les U 16 là-bas et mon frère y joue. Ce sera un match intéressant et à prendre au sérieux", prévient Dorian Nizot.

Nivelles

Rydley, Claude, Diop et Cherif ne seront pas du déplacement à Rebecq B. "J’espère prendre des points et je suis confiant après notre bonne prestation contre Chastre. Le problème est qu’on a du mal à concrétiser mais on est loin de rendre les armes", lance Patrick Longfils.

Chastre

Mouton, Groux et Boudlal seront absents pour la réception de l’ES Braine, "une équipe qui descend de P1 et qui, comme nous, souffle le chaud et le froid. Ce sera un match intéressant mais pas facile", remarque Hassan Riani.

Wavre-Limal

Moermans devrait être le seul absent pour le déplacement à Ophain, "un match important pour les deux équipes. Nous, on doit absolument prendre des points avant un match à six points contre Rixensart", prévient Cédric Vanton.

Braine B

"On rencontre de bonnes équipes pour le moment, ce sont de bons tests pour mes jeunes et ce sera encore le cas contre Villers, apprécie Axel Smeets, qui récupère son capitaine Dettori. L’équipe a trouvé une bonne cadence, même s’il reste des choses à améliorer."

Villers

Pinto est suspendu et ne jouera pas à Braine B, "une équipe composée de très bons jeunes et toujours difficile à manier, remarque Frédéric Balan. Ils restent sur un bon 4/6 alors que nous devons confirmer notre dernière belle victoire collective devant Auderghem."

La Hulpe

Pilotte et Vandenplas sont de retour pour le déplacement à Waterloo "qui doit absolument gagner dans l’optique de la tranche mais on s’y rendra aussi pour prendre des points", prévient Stéphane Vandorpe.

Auderghem

Kuci est suspendu pour la réception de Lasne-Ohain. "Dommage la dernière défaite à cause d’un arbitrage très limite mais même à neuf, on a poussé Villers dans ses derniers retranchements, assure Jean-Claude Delmoitié. Les joueurs auront à cœur de réagir mais on se méfie de Lasne-Ohain qui est capable de mettre pas mal d’équipes en difficulté."

ES Braine

Depotbecker est suspendu et manquera le déplacement à Chastre. "On doit retrouver une efficacité offensive tout en gardant une stabilité défensive, constate Michaël Ghion. On doit récupérer les points perdus ce week-end mais ce ne sera pas facile contre Chastre qui, comme nous, alterne le chaud et le froid."

SC Jodoigne

Après un début de saison euphorique (14/18), Jodoigne reste sur trois défaites et marque le pas. Ce sera difficile dimanche à Rixensart. "On savait qu’octobre serait un mois plus compliqué, même si on a rivalisé avec Saintes et Ophain ces dernières semaines, remarque Martin Dehut. On doit proposer le même contenu à Rixensart, en sachant ce que l’on doit améliorer."

Fortemps et Hanquet sont de retour et Lentini suspendu.

Rebecq B

Le match à Stéphanois ayant été remis, Hakiki reste suspendu (3/3) pour la réception de Nivelles.