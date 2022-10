P1: passé de Genappe à Grez-Doiceau, Yassine Gasmi a plus d’un tour dans son sac

Un derby alléchant à la saveur particulière pour un certain Yassine Gasmi. Auteur de 10 buts et de trois assists la saison dernière avec Genappe, il a plié bagage pour Grez durant l’intersaison. "J’avais besoin de changer d’air et je voulais me lancer un nouveau défi. J’ai reçu quelques propositions mais c’est celle de Grez qui m’a le plus séduit. Je connaissais déjà la plupart des joueurs, les infrastructures sont idéales et Sergio Palavicino est une fameuse pointure comme coach. Le club est très bien structuré, la philosophie de jeu prônée me convient parfaitement et les ambitions sont réelles."

Formé au RJ Wavre et lancé dans le grand bain de la D3 par Tibor Balog alors qu’il avait à peine 18 ans, le virevoltant et technique ailier commence à trouver ses marques du côté du Stampia avec ses trois buts marqués. "Je suis venu à Grez pour performer, progresser et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je ne me fixe aucune limite et vu les qualités présentes ici, nous sommes sur la bonne voie et je suis certain que nous finirons assez haut dans le classement. Que ce soit sur et en dehors du terrain, on forme un vrai groupe et il y a beaucoup de solidarité."

Des valeurs qu’il faudra absolument démontrer sur le terrain dimanche après-midi si la bande à Yassine Gasmi veut prendre la mesure d’un Genappe en pleine bourre pour l’instant. "C’est une très belle équipe, ça marque énormément et ils se sont bien renforcés dans l’optique de jouer le titre. J’attends ce match avec impatience, je suis très motivé et je le sens plutôt bien car nous sommes bien préparés. Je sais à quoi m’attendre au niveau du marquage individuel mais je ne manque pas de ressources pour surprendre les défenseurs que je connais par cœur", confie le jeune homme de 21 ans.