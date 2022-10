P1: le tour des clubs du BW avec Perwez qui croit encore à la tranche

Tubize-Braine B –Etterbeek

En grosse difficulté en première période au Sporting Bruxelles, la RUTB s’est bien réveillée après le café et a même fait douter le solide leader avant de sombrer sur la fin. C’est en défense que le bât blesse du côté des fusionnés. "On marque toujours autant de buts mais on continue d’en encaisser beaucoup trop, pointe le T2 Christophe Houssiau. Cela se resserre dans le bas du classement et il nous faut impérativement les trois points pour creuser l’écart par rapport aux équipes en dessous de nous. On va de toute façon continuer à jouer notre jeu."

Stockel– Lasne-Ohain

Les protégés de Christophe Collaerts se sont imposés sur un score de tennis face à Ixelles (6-1). Une belle partition offensive après la banqueroute du BX Brussels. Il va falloir maintenant confirmer chez une formation de Stockel qui vient de prendre une claque à Genappe (5-2). "Les joueurs ont parfaitement réagi et je les félicite. Ils ont bien compris le message et ont mis les ingrédients nécessaires pour battre Ixelles. Le plus important sera d’enchaîner et d’aller chercher la victoire même si cela s’annonce compliqué face à une équipe qui va vouloir laver l’affront", relate le T1 lasnois. David a rechuté, Stevens est absent, Bouhoulle est toujours blessé et Relecom effectue son retour.