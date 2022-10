Les filles de Beauvechain ont rejoint le Top 4

L’équipe affiche un bilan de 13 points sur 18 qui lui vaut une place dans le Top 4. "C’est très encourageant car cela fait 3-4 ans que l’équipe existe et le début avait été compliqué avec pas mal de défaites. Cette année, on a eu quelques bons renforts et on le ressent dans l’équipe. On avait débuté par une défaite contre Auderghem où l’on a payé cher l’une ou l’autre erreur défensive et elles ont marqué deux fois sur contre-attaque, puis on avait partagé face à Villers en ratant plein d’occasions car on manque encore de finition. Mais cela nous a peut-être servi de leçon car on vient d’enchaîner plusieurs victoires."

Ce professeur d’éducation physique prend beaucoup de plaisir avec l’équipe. "Cela fait quinze ans que je joue au foot et j’ai connu un niveau un peu plus haut puisque j’ai évolué à St-Ghislain et à Chastre. Depuis, j’ai déménagé sur Jodoigne et mon mari évolue lui aussi à Beauvechain. J’aime l’ambiance au sein du club, on a tous les niveaux d’âges chez les filles et c’est chouette de partager mon expérience avec les plus jeunes, en plus de venir me changer les idées puisque j’ai quatre enfants."

Pour la suite, "on a encore un match plus ou moins facile ce week-end face à Nivelles, avant d’attaquer trois gros morceaux. On devra essayer de garder cette cohésion et si on continue comme ça, même jouer le Top 3 ne serait pas impossible. Il faut surtout maintenir cette bonne petite ambiance, ce qui est toujours plus facile quand on gagne."