Lentini/Klompkes, les deux font la paire à Vissenaken

Jodoigne est alors venu frapper à sa porte. "Le club venait de monter en D3 et l’occasion était belle de goûter à la nationale. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné avec Silvagni et j’ai pris du plaisir à jouer avec la P3 de Jodoigne entraînée par Martin Dehut."

En fin de saison, c’est Perwez qui se présente. Il s’y engage mais fait demi-tour durant la préparation. "Puis Vissenaken est venu à la charge et j’ai signé là-bas la saison dernière. C’était pour jouer en P3, j’étais le seul Wallon de l’équipe, mais je connaissais bien l’entraîneur, Kris Deldime, que j’avais eu à Wommersom."

Cette saison, il n’est plus le seul Wallon de l’équipe puisque Steve Klompkes l’a rejoint. "Je jouais déjà avec Nico à Wommersom, précise l’intéressé. Mais on n’a pas eu le même parcours puisque j’ai commencé en équipe première avec la P3 de Jodoigne avant de partir à Orp. Il y a ensuite eu Wommersom puis je suis retourné à Orp avant de m’engager à Huppaye ces trois dernières saisons. J’ai rejoint Vissenaken pour rejouer avec Nicolas et parce que le club présentait un beau projet sportif. Et puis, le niveau de jeu est plus élevé qu’en Wallonie."

Lentini/Klompkes, les deux font la paire et cela fonctionne plutôt bien puisque Vissenaken est en tête de sa série en P3 avec sept victoires en autant de rencontres. "On dispute un très bon début de saison, enchaîne Nicolas Lentini. On a tout gagné et avec Steve, nous sommes les deux meilleurs buteurs de la série avec 11 et 10 buts. La saison dernière, l’objectif était de monter en P2 mais on n’a pas su le faire. Ici, le club ne s’est pas fixé de réel objectif mais l’appétit vient en mangeant et on se prend au jeu. Un système de tranches a été instauré cette saison et on se doit d’y croire. On lutte avec Boutersem qui est le favori de la série et avec qui nous sommes à parfaite égalité, même de buts marqués et encaissés."

Steve Klompkes est du même avis: "Avec Nico, nous sommes complémentaires et on se trouve assez facilement, sans devoir lever la tête. Moi je suis plutôt vif et rapide sur le flanc alors que Nico est un finisseur. Il est vrai que cela fonctionne plutôt bien pour le moment. La tranche n’est pas loin et j’avais dit à Nico en début de saison qu’on gagnerait nos dix premiers matches. On y est presque."

La discipline néerlandophone

Une chose est sûre: les deux amis se sentent bien en terre néerlandophone, et pas loin de leur domicile d’Enines pour Lentini et Jauche pour Klompkes puisque Vissenaken n’est qu’à un quart d’heure de Jodoigne. "S’il est clair que gagner un peu d’argent fait toujours plaisir, je voulais surtout sortir de ma zone de confort en jouant là-bas, assure Nicolas. C’est une autre mentalité et on n’y pratique pas non plus le même football. Il y a moins de qualités techniques chez les néerlandophones mais plus d’intensité et d’impact physique."

Steve, lui, apprécie "la discipline néerlandophone. C’est plus encadré mais aussi plus dur et plus physique dans les duels."