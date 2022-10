La spéciale capi pour relancer Jodoigne

Ce fameux but, c’est donc ce coup franc de 70 mètres inscrit par Romain Puttemans. La spéciale capi comme l’a souligné son entraîneur Jérôme Terwagne, qui n’est donc pas une première pour le capitaine de la RAS Jodoigne. "J’en ai déjà mis un comme ça la saison dernière. Je pense que le gardien de Schaerbeek n’était pas au courant, sourit-il. Il était trop avancé, je me suis dit que j’allais tenter le coup et j’ai eu la chance qu’elle file directement au fond. C’est le genre de coup franc que j’essaie d’office dès que je vois que le gardien est trop loin de son but. Dans le pire des cas ça rate mais quand ça passe, c’est magnifique."

Ce goal vaut de l’or, trois bons points et surtout une équipe de Jodoigne qui renoue avec la victoire après deux défaites consécutives. "Nous étions dans l’obligation de gagner ce match. Une troisième défaite de suite aurait cassé le moral de toute l’équipe. Ce serait devenu difficile d’aller à l’entraînement."

Ce succès, Jodoigne l’a glané grâce à ses valeurs retrouvées. "Nous avons été le chercher au caractère, dans des conditions difficiles, ce qui lui offre un petit goût supplémentaire. À la maison, nous nous devons de montrer une mentalité exemplaire. Avec cette victoire, nous sommes relancés."

Romain Puttemans, un capitaine et un défenseur solide, un pilier de l’équipe. "Je me sens bien en ce début de saison, encore mieux après ce match. L’état d’esprit du groupe est excellent, c’est très agréable d’évoluer au sein de ce groupe."