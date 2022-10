La Royale Union Tubize-Braine a-t-elle lancé sa saison pour de bon ?

Arrivé cet été chez les Tubiziens en provenance d’Acren-Lessines, le jeune joueur admet que le début de saison avec ses nouvelles couleurs n’a pas été facile pour son équipe. Mais depuis deux semaines, les hommes de Mohamed Bouhmidi semblent avoir repris des couleurs et ont réussi à trouver cet équilibre qu’ils ont tant cherché lors des premières rencontres de championnat. Pour Keeliane Leite, c’est avant tout une question de motivation et d’engagement. "Ça a été compliqué mais on n’a rien lâché. On a tout donné et aujourd’hui, on peut voir que le travail commence à payer. Il faut toujours aller de l’avant, ne pas se reposer sur nos acquis et travailler encore plus dur."

Dimanche prochain, les Blanc et Or se déplaceront à Seraing, qui stagne dans le bas du classement (16e sur 18) malgré une deuxième victoire en championnat contre Solières. Du côté tubizien, l’équipe remonte à la sixième place au championnat, avec douze points au compteur. En cas de victoire, ils auront l’occasion de dépasser Hamoir et de rentrer dans le Top 5. Mais l’attaquant tubizien ne s’adapte pas en fonction de ce genre de pronostic et préfère surtout voir la progression des siens. "Rien n’a changé pour moi, la mentalité est constamment la même. On a toujours eu l’envie de faire les choses bien. Pour la rencontre contre Dison, le résultat parle pour nous. On a travaillé davantage. On a tous mis de la volonté en plus et aujourd’hui ça paye vraiment. On va faire en sorte que ça paie également le week-end prochain."