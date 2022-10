Logé au Clos Lamartine, le CEBA a aménagé sur fond propre un lieu de 770 m2 de surface utile, comprenant 14 pistes permanentes, des vestiaires, un atelier de réparation du matériel, un bureau ainsi qu’un espace dédié à la détente. "C’est la plus grande et la plus belle salle d’armes de Belgique, lance fièrement Alain Delcourt, Maître d’armes et fondateur du club en 1995. On a tout fait avec nos mains. Beaucoup de clubs nous envient."

Un bel outil inauguré en 2021, mais qui en raison de la crise sanitaire n’a pas encore pu tourner à plein régime. Le lancement en ce mois d’octobre de la nouvelle saison va permettre d’instaurer une nouvelle dynamique. "Il y a de l’espace et donc on en fait également profiter d’autres clubs comme les archers ou la zumba, précise encore Alain Delcourt. La salle tourne bien maintenant et elle commence à être rentable. Il y a encore des plages horaires disponibles si des clubs sont intéressés."

Le club s’assume à 100%

Avec une location de 4 000 € pour le hangar que le club doit verser chaque mois au propriétaire des lieux, la réussite de ce cercle d’escrime force l’admiration, à commencer par celle de l’échevin des Sports de la commune de Braine-l’Alleud. "Il y a 120 clubs de sports sur la commune et c’est le seul qui s’assume à 100%, précise Geoffroy Matagne. Le CEBA a développé seul son projet en se créant son propre lieu. C’est un très bel exemple."

Le club compte actuellement près de 110 membres. Il sort d’une saison pour le moins exceptionnelle sur le plan sportif avec notamment un titre de champion de Belgique seniors par équipe, décroché au mois de juin dernier par Marc Housieaux, Maxime Habran, Frédéric Fenoul et David Orosko. "Et on le défendra encore cette année, poursuit le Maître aux trois armes. On a aussi quatre escrimeurs et une escrimeuse qui participent à la Coupe du monde. À noter qu’Emeline Habran a décroché la médaille d’or au championnat de France par équipe la saison dernière. Il ne se passe pas une année depuis dix ans sans qu’un escrimeur de Braine ne soit sélectionné pour les championnats d’Europe ou les championnats du monde."

Guère étonnant quand on sait que dans le milieu Alain Delcourt est surnommé "l’éleveur de champion".

Essai gratuit

Un Maître d’armes qui aime partager et faire découvrir sa passion. "Chaque personne qui a envie de tester peut venir gratuitement, enfant comme adulte. Et on leur prête le matériel."

Informations et inscriptions surwww.escrime-ceba.com