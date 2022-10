Fabian Belemans a donné le coup d’envoi de Guibertin – Roulers

Fabian Belemans était ravi de retrouver le centre sportif Jean Moisse où il a connu des ambiances similaires à celle qu’il a vécue ce dimanche. "Je suis arrivé à Guibertin de Boitsfort. Je suis passé de la P1 en nationale 2. J’avais 25 ans. J’ai vécu des moments extraordinaires, plein de bons moments et notamment notre déplacement en car à Eisden pour la montée. Je suis resté quinze ans à Guibertin en équipe première, dont six années en division d’honneur. Nous sommes montés trois fois au plus haut niveau. Toutes les années passées à Mont-Saint-Guibert étaient extraordinaires. Des années qui m’ont fait grandir, qui m’ont apporté beaucoup de choses sur le plan sportif et humain. Guibertin reste mon club de cœur."

Il joue aujourd’hui en promotion à Walhain. "Je me plais à Walhain, c’est mon club de jeu."