P3D: premier succès de la saison pour Incourt

Derby musclé avec 14 jaunes et une rouge de chaque côté (Despeghel 65' et Lallemand 89'). Mais après deux défaites, les Mélinois ont renoué avec la victoire. "L’arbitre a été fantaisiste des deux côtés et c’est dommage car le match était convenable, souligne Benoit Lamine (T1). On a livré une très bonne prestation et on l’a fait en équipe en ayant retrouvé un peu nos valeurs. Mais on est toujours motivé dans un derby contre Jodoigne et il faudra être plus régulier."

Dans les rangs visiteurs, "on n’a pas été bon du tout, déclare Johan Grommen (T1). De son côté, Mélin a livré une belle prestation avec une belle équipe. Notre adversaire avait beaucoup de métier et s’est montré plus décisif devant le but. De notre côté, on a été trop gentils."

Mont-St-Guibert5 Perwez B1

Buts: Cuypers (1-0, 17'), Verniest (2-0, 25'), Cuypers (3-0, 50'), Bertrand sur pen. (3-1, 53'), Maniet (4-1, 72'), Verniest sur pen. (5-1, 88').

Perwez a été vaincu après quatre succès de rang. "Je pense que cette claque va faire du bien au groupe qui s’y croyait déjà, avance Hicham Zougagh (T1). Ce n’est même pas un manque d’envie mais après avoir battu Beauvechain et Mélin, on pensait gagner à l’aise ici, et il n’y a pas eu de cohésion sur le terrain. Il y a bien des faits de match et on aurait dû marquer nos occasions mais l’adversaire mérite sa victoire."

Cette fois, les Guibertins ont été à la hauteur. "C’était une tout autre musique ! Perwez a une occasion pour revenir à 4-2 mais pour le reste, on a bien géré le match en étant sérieux du début à la fin", savoure Gaël Vanderbrugge (T1).

Beauvechain0 Huppaye0

Pas de but dans cet affrontement entre deux candidats au Top 3. C’est le quatrième partage de Beauvechain. "Cette fois-ci, on n’a pas commis d’erreur défensive mais on peut se mordre les doigts pour avoir manqué d’efficacité offensive à l’image d’un centre qui passe entre les jambes de Willaert à la dernière minute, souligne Jabran Albahtouri (T1). On n’était pas supérieur à Huppaye mais celui-ci a bien joué le coup alors qu’on a eu plus d’occasions franches."

Dans les rangs visiteurs, "ce 0-0 me paraît correct sur l’ensemble du match, estime Marc Warnant (T1). Ça s’est joué à pas grand-chose et l’arbitre n’a pas été bon dans les deux sens. Pour le reste, ce n’était pas un grand match de foot. Nous avons eu trois occasions nettes en première mi-temps et eux en ont eu un peu plus en deuxième."

Ronvau3 Chastre B3

Buts: Schumacker (1-0, 2'), De Landsheer (1-1, 48'), Leroy (2-1, 70'), Van Eldom (2-2 et 2-3, 78' et 88'), Schumacker sur pen. (3-3, 90').

Déception du côté de Chaumont. "Malgré tout le respect envers une équipe très jeune, elle était à notre portée, indique Laurent Godelet (T1). On a maîtrisé notre sujet et si c’est 3 ou 4-0 à la mi-temps, il n’y a rien à dire. Mais, on doit avoir galvaudé toutes nos occasions pour une moitié de saison sur ce match et on a clairement perdu deux points."

Dans les rangs de Chastre, il y avait aussi des regrets. "Même si Ronvau mérite son point au nombre d’occasions, on a été volé par un arbitre qui n’a pas su gérer la pression, regrette Jonathan Fadeur (T1). Malgré un petit trou en deuxième mi-temps, on a fait un bon match mais on prend une rouge et un penalty stupide, et c’est la deuxième fois qu’on est rejoint à la fin."

Orp-Noduwez1 Wavre-Limal B5

Buts: Guttierez (0-1, 27'), L. Pelsmaekers (0-2, 32'), Chanteux (0-3, 36'), Ça. Docquier (1-3, 55'), Dresse (1-4, 65'), S. Pelsmaekers (1-5, 74').

C’est en première période qu’Orp a perdu le match. "On a dix minutes de flottement sur trois reconversions offensives alors qu’on n’était pas trop mal, indique Gaëtan Gramme (T1). Ça devenait compliqué suite à l’exclusion (de Yem Bapes, avant le repos) pour une faute nécessaire et on a livré une deuxième honorable, à dix, face à une belle équipe qui fera un beau candidat au titre."

13 points sur 15 pour les Wavriens. "On a bien entamé le match et j’ai dit aux garçons que quand on retrouve notre jeu et qu’on joue comme ça, personne ne peut les arrêter, apprécie Mohamed Riani (T1). Après un mauvais quart d’heure de reprise où Orp a essayé de pousser, on n’a pas stressé avant de reprendre le dessus."

Incourt5 Mont-St-André2

Premier succès de la saison pour les Incourtois grâce à des doublés de Spinnael et Bielinski tandis que Poufong a clôturé la marque. "On attendait ces trois points même si on aurait dû les avoir avant, sourit Vincent Charlet (T1). On n’a pas livré une grande prestation avec parfois un peu de suffisance face à une équipe courageuse mais c’est quand même une première victoire !"

Après le 0-4 de jeudi dernier face à Walhain "où on l’a fait douter jusqu’au 0-2 sur penalty même si le leader a mérité sa victoire, cette bonne prestation a été un peu ternie par celle livrée ce dimanche, indique Stéphane Decock (T1). C’est 3-0 à la mi-temps puis on est revenu à 3-2 mais pas pour bien longtemps, et on perd encore trois joueurs sur blessures."

Ottignies – Grez B 0-5 fft

Les Ottintois ont déclaré forfait pour la rencontre de ce dimanche après-midi qui devait les opposer à Grez-Doiceau. "Je sortais de mon match avec les U14 lorsque mon président m’a annoncé l’info, explique le coach grézien, Nicolas Gilles. C’était tout juste pour prévenir mais, au moins, on n’a pas dû effectuer le déplacement jusque-là."

Un peu de repos bienvenu pour Grez qui avait joué deux matches en trois jours plus tôt dans la semaine.