P3B: Waterloo B perd son coach mais gagne sur le fil àOphain

Patrick Tilman ayant démissionné de son poste de T1 jeudi dernier, c’est Olivier Houben, le team manager waterlootois, qui a dirigé l’équipe samedi soir. Monté en fin de match, Dumont De Waleffe a marqué le but décisif. "Sur un terrain catastrophique, on était confiant à 0-2 au repos puis les garçons ont fait n’importe quoi. À 3-2, ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre, on est passé à derrière en jouant plus haut, et ça a marché !"

Après la défaite de mercredi dernier contre Ixelles (1-2, but de Prior) "où ce fut un match un peu off de la part de certains sans être mauvais, il y a eu une bonne réaction, souligne Michaël Ervier (T1). C’est dommage car on leur a fait mal et même si on savait que ce serait dur de garder le score, il y a peut-être hors-jeu sur le 3-3 et l’arbitre a laissé jouer longtemps à la fin."

Villers B3 Etterbeek B5

Buts: Abdouramane (0-1, 13'), Vanderroost (1-1, 17'), Courtens (2-1, 34'), Borremans (3-1, 47'), Pila-Zi-Makanda (3-2 et 3-3, 50' et 54'), Abdouramane (3-4, 60'), Eboko (3-5, 85').

Les locaux ont mené 3-1 avant de craquer. "Même si Etterbeek nous a été supérieur après le repos, il y a un petit goût de trop peu car après avoir été pris à froid, la première mi-temps a été pour nous, précise Frédéric Vandekerkhoven (T1). L’adversaire a changé le système et le temps qu’on s’y adapte, on a pris trois goals rapidement avant de leur donner le match sur deux erreurs défensives."

Braine-Waterloo4 Racing White B3

Buts: Nyonyi (0-1, 19'), Alaert (1-1, 25'), P. Irsuto (2-1, 34'), Le Maire (2-2, 49'), André-Dumont (2-3, 54'), Ryckewaert (3-3, 75'), A. Irsuto (4-3, 85').

Match spectaculaire entre les deux derniers mais ce 9e match fut le bon pour l’AFC Braine qui a enfin décroché la victoire. "Ça n’a pas été évident dans un match équilibré qui aurait pu pencher d’un côté comme de l’autre mais avec une fin heureuse pour nous cette fois-ci, souffle Fabrice Deman (T1). On a mal démarré la seconde période en encaissant deux buts en cinq minutes mais l’égalisation nous a donné un boost pour le dernier quart d’heure."

Ixelles B0 Waterloo Lion’s5

Buts: Ohindo (0-1, 40'), Ellatifi (0-2 et 0-3, 60' et 75'), Ohindo (0-4, 80'), Ellatifi (0-5, 85').

9/9 avec 14 buts marqués pour les Lion’s mais la plantureuse victoire de samedi "ne reflète pas l’écart entre les deux équipes car Ixelles nous a posé des problèmes, précise Alain Nzanza (T1). La première mi-temps fut serrée et on a seulement émergé à cinq minutes de la fin. On a changé le dispositif au repos afin de mieux les contrer, le match est devenu plus facile à 0-2 et on a déroulé dans la dernière demi-heure avec trois buts de belle facture."

Ittre1 Genappe B1

Buts: De Longueville sur pen. (1-0, 14'), Dechenne (1-1, 90').

Pas de vainqueur dans ce derby qui fut indécis jusqu’à son terme. Les Ittrois étaient logiquement déçus d’avoir encaissé dans les derniers instants. "C’est très frustrant car il y a eu la réaction attendue et on a livré un bon petit match mais qu’on n’a pas su tuer plus tôt, indique Gaëtan Sempoux (T1). Ce nul est comme une défaite pour nous et comme une victoire pour eux."

De fait, Genappe s’en sort bien. "On est content de revenir avec un point avec cette égalisation qui fait du bien et qui est méritée car on a fait preuve de caractère, mais ce n’est qu’un point suite à 5-6 occasions ratées avant de marquer à la dernière minute", souligne Gary Illegems (T1).

Léo B2 Nivelles B2

Buts: Vennekamp (0-1, 10'), Echakrouny (1-1, 21'), Vennekamp sur pen. (1-2, 27'), Traoré sur pen. (2-2, 63').

"Je n’ai rien à reprocher aux gars qui ont fait un bon match mais il a manqué cette petite pièce qui tombe dans le bon sens, résume le coach nivellois, Cédric Musette, dont la formation a mené au score à deux reprises. On encaisse sur deux penaltys et le second est très frustrant car mon joueur a les bras le long du corps mais ne peut éviter de toucher le ballon de la main. Avant de terminer à neuf (deux exclusions), notre adversaire a une latte à 2-2 mais on a aussi eu des occasions pour faire 2-3."