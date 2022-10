P2B: Villers bat Auderghem et crée la surprise

Villers crée la surprise en s’imposant contre Auderghem, pour le plus grand plaisir de son entraîneur Frédéric Balan. "Il fallait se relancer par rapport à la défaite contre Rixensart la semaine passée. Mais cela n’a pas été de tout repos. On a eu un premier quart d’heure difficile. Mais tout le mérite revient aux garçons d’avoir tenu. Ils ont su garder la tête froide. On a ensuite relevé la tête et progressivement, les joueurs sont passés au-dessus techniquement et physiquement."

Pour Jean-Claude Delmoitié, des décisions incompréhensibles de l’arbitrage ont provoqué ce résultat. "On domine en première mi-temps. On était mieux en place et plus fort dans les échanges. Mais Villers nous contraint avec pas mal de fautes, ce qui stoppe l’action régulièrement. Ça s’équilibre dans les échanges en seconde période. Mais deux de mes joueurs se font exclure, dont mon attaquant qui se prend un deuxième carton alors qu’il ne commet aucune faute. À partir de ce moment-là c’est l’incompréhension totale. C’est frustrant de perdre dans des conditions pareilles."