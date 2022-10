P1: Grez-Doiceau, Genappe et Perwez ont fait le job

Buts: Decroes (0-1, 5'), Beersaerts (0-2, 13'), Duhem sur pen. (0-3, 45'), (1-3, 51'), Carlier (1-4, 89')

Grosse prestation collective pour une équipe de Grez rajeunie et qui continue à surfer sur sa belle vague positive. "On mène rapidement 0-2 via Decroes et Beersaerts et nous avons la chance de planter un troisième but sur penalty juste avant la pause, relatait le T2 Sébastien Eggerick. Le début de second acte est plus compliqué, Kosova revient quelque peu dans la rencontre mais globalement, les gars ont bien maîtrisé leur sujet et la victoire est plus que logique."

Genappe 5Stockel 2

GENAPPE: Hannon, Van Ophalvens (80' Queimadelas), Van Landschoot, Berdayes, Fabry, Roulez, Brichart L., Pête (60' Jacquet), Maistriaux, Jonckheere, Becker (60' Brichart B.).

Buts: Maistriaux (1-0, 2-0 et 3-0, 35', 44' et 53'), Roulez (4-0, 58'), Fabry (5-0, 83'), (5-1 et 5-2, 85' et 89')

Petite promenade de santé pour des Genappiens appliqués et qui menaient déjà 4-0 à l’heure de jeu. Au terme d’une prestation de qualité, les hommes de Vincent Kohl n’ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout d’une équipe de Stockel qui a été dominée de la tête et des épaules. "Nous avons passé la quasi-totalité de la rencontre dans leur camp et la victoire est plus que méritée. Il y a eu un petit relâchement coupable sur la fin mais le score était déjà acquis", expliquait le T1 Vincent Kohl.

Etterbeek 1Perwez 2

PERWEZ: Pletinckx, Sanwo, Gajanovic, Lambert, Vanderhaegen (65' Leblois), Larotonda, Verdeyen, Van Malderghem (46' Chalal), Fozin (60' Siroux), Benazzi, Salvi.

Buts: (1-0, 1'), Salvi (1-1, 44'), Chalal (1-2, 63')

Sans quelques titulaires, Perwez est pris à froid dès la 35e seconde et doit déjà courir après le score. Un peu décontenancés par cette entame de match catastrophe, les Rouge et Blanc mettent quelques minutes à s’en remettre avant que Benazzi, Fozin et Gajanovic ne loupent le coche. À la 35e, Etterbeek aurait pu (dû) recevoir un penalty mais c’est finalement sur corner que Salvi remettra les deux équipes à égalité juste avant la pause. L’entrée de Chalal à la mi-temps fait beaucoup de bien aux Perwéziens et c’est justement le remuant ailier arrivé en fin de mercato qui va permettre aux siens de l’emporter 1-2. "Peu importe la manière, c’était la victoire à tout prix après la défaite de la semaine dernière. On a cru au scénario catastrophe avec cette entame de match inattendue mais finalement les gars ont relevé la tête", lançait le T2 Fabian Bamps.

Sporting Bruxelles 7Tubize-Braine B 4

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Moustatine (61' Lusiya), Bationo, Velasco Plaza, Butera (55' Hanse), Charlier (61' Alaoui), Capon, Mukendi, Agostinacchio, Bokota (55' Guilleaume), Onanga.

Buts: (1-0, 2-0 et 3-0, 34', 38' et 45'), Guilleaume (3-1, 59'), (4-1 et 5-1, 62' et 64'), Guileaume (5-2, 71'), Onanga (5-3, 72'), Velasco Plaza sur pen. (5-4, 83'), (6-4 et 7-4, 86' et 88')

Onze buts dans une rencontre dominée de la tête et des épaules en première période par des Bruxellois réalistes et supérieurs dans le jeu. La deuxième mi-temps démarre bien pour la RUTB qui revient à 3-1 puis fera douter le leader en revenant même à 5-4 via Guilleaume, Onanga et Velasco Plaza. Dans les dernières minutes, le Sporting rajoutera finalement deux buts pour un score surprenant de 7-4. "Nous sommes déçus, surtout des deux derniers buts pris, mais pas dégoûtés. Le Sporting Bruxelles possède une très belle équipe avec de très bons joueurs. Nous avons coulé en première période mais la réaction fut excellente. Planter quatre buts au leader ce n’est pas rien mais nous avons été trop tendres défensivement", expliquait le T2 Christophe Houssiau.