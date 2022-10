Quarts temps: 21-4, 10-10, 13-12, 11-11.

BRAINE (5x3, 20 ftes): DEVOS 13, Briclet 2, De Keyzer 6 (2x3), MARBLIE 17 (3x3), Fouka, Meunier 2, ROBERT 2, TILMANT 3, Muylaert, Marteau 5, DRANTMANN 5.

Ànouveau impressionnant d’énergie et de lucidité, Braine avait fait le plus dur au bout d’un quart temps à sens unique: 21-4.

Les trente minutes suivantes seront équilibrées (34-33) avec des Castors se mettant au rythme de l’adversaire. Après des paniers à distance de Marblie pour fixer 40-16 (25e), les Brabançonnes s’arrêteront un peu de jouer sans conséquence au marquoir. "Je n’éprouve pas de regrets. Juste un bémol après avoir mené 21-2, observe le coach Laurent François. On était premier sur le ballon et dominateur au rebond. Tout cela avec un gros état d’esprit. Après, on est plus arrivé à mettre le même moteur sur la route. On gagne mais on n’est pas satisfait. C’est ça qu’il faut se dire et qui est positif, c’est qu’on veut désormais y ajouter la manière."

À 49-30 (35e) et alors qu’il n’allait plus rien arriver de fâcheux aux Castors, Nina Robert se levait du banc pour distiller ses conseils et prodiguer des encouragements vocaux. "Un match dure quarante minutes, disait-elle après celui-ci. Tant que l’arbitre n’a pas sifflé la fin, j’estime qu’il faut tout donner. Vu la richesse de notre noyau, quand vous rentrez au jeu, il faut jouer à fond."

Si elle n’a pas beaucoup marqué samedi, l’ailière namuroise est – avec les Briclet, Devos et Tilmant – l’un des poumons du collectif brainois. Elle est également hargneuse en défense. Sa vision de jeu permet de lancer des contre-attaques ou de créer des espaces, de provoquer des brèches sur jeu placé. Venue de R1, elle distille aussi une solide dose d’expérience à la jeunesse brainoise: "Quand Braine est venu me chercher, ils m’ont dit que je serais importante et que j’aurais un rôle dans l’équipe. Je dois prendre mes responsabilités et montrer la voie à suivre. J’ai un rôle de grande si vous voulez. J’essaye toujours de rester dans le positif."

« Il convient de ne prendre personne de haut mais il y a de la détermination dans l’effectif »

Si on en juge par les résultats et l’ambiance dans l’équipe, le mix entre jeunesse et expérience est une réussite. "On joue comme on s’entraîne. Les plus anciennes et moi, on conseille aux entraînements et on parle avec bienveillance aux filles. On leur dit en match de conserver leur calme. De leur côté, les jeunes du noyau viennent avec leur plein d’énergie. Braine n’est pas passé loin de la montée l’an dernier. Ce groupe a envie. On sait bien que tous les matchs doivent être joués. Il convient de ne prendre personne de haut mais il y a de la détermination dans l’effectif."

Signe des temps, la facile victoire obtenue aux dépens des Pépines a même fait naître des regrets dans l’équipe: "C’est ce que le coach nous a dit au débriefing. Ce n’est pas qu’on se relâche mais vu ce qu’on a montré en première mi-temps, on est capables de mieux."