Les Guibertins avaient mis les petits plats dans les grands pour la visite de Roulers dimanche à Mont-Saint-Guibert. Le nombreux public était en jaune et ne demandait qu’à vibrer.

Les joueurs avaient décidé de leur offrir du spectacle. Ils ont tenu parole même s’il a fallu attendre un set pour voir les visités entrer dans la rencontre face à une équipe qui livrait un premier set parfait. "C’était le premier set de la saison, contre le champion de Belgique. On n’est pas entré dans le match au coup d’envoi", indiquait le capitaine, Guillaume Godart.

Les Brabançons n’avaient pas l’intention de subir plus longtemps la domination visiteuse. Au contraire. Les visités décidaient de mettre la pression au service. La réception de Roulers était en difficulté, le marquoir renseignait 13-5. "Gil Hofmans et Jens Christiaens ont porté l’estocade au service. Cela nous a bien aidés", indiquait encore Guillaume Godart.

Gil Hofmans, malgré une bursite, bien maîtrisée, se déchaînait en attaque. Gertjan Vande Velde lui emboîtait le pas. "Au deuxième set, nous étions dans notre meilleure rotation. J’ai dû modifier l’équipe de trois positions", indiquait Wannes Rosiers, le coach visité.

Guibertin dominait les échanges dans la deuxième manche.

Si le troisième set était équilibré, les visités rendaient coup pour coup, par Gil Hofmans encore et un toujours aussi sautillant Gertjan Vande Velde. Une ambiance de feu accompagnait les visités dans leur chevauchée. Les montées au service de Gert Van Walle et Guillaume Godart apportaient un plus. Ils s’imposaient 25-23 dans la deuxième manche.

Inimaginable ? Non la réalité

Les visiteurs mettaient leur équipe de base au quatrième et cinquième sets. "Nous avions donné beaucoup. Nous avons accusé la fatigue", signalait Gil Hofmans.

Sauver un point contre Roulers, c’était inimaginable avant le match. C’était la réalité à l’issue de la rencontre.