Débrief’du week-end sportif en BW: Un bijou et un team manager comme T1 d’un jour, des Castors qui planent et Taminiaux qui gagne

En foot, Lasne-Ohain a étrillé Ixelles (P1) avec un superbe but de Laklia, Waterloo B (P3B) était coaché par le team manager Olivier Houben suite à la démission de Patrick Tilman. En basket, Castors Braine carbure avec des gros succès pour ses équipes de D1 Dames et de R2 messieurs et dame. En volley, Guibertin entame la saison par un point pris contre Roulers alors qu’en cyclisme, Lionel Taminiaux s’impose au Tour du Langkawi. Le débrief’du week-end sportif est copieux !