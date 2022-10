On joue donc depuis 180 secondes lorsque l’arbitre brandit une carte rouge directe à Farin, pour un tackle par derrière, certes fautif mais dont la sentence semble plutôt sévère (voir photo). Jodoigne en profite pour mettre la pression dans la foulée mais ne parvient toutefois pas à inquiéter le portier schaerbeekois. Le Crossing laisse passer l’orage pour revenir petit à petit dans la rencontre et équilibrer les débats avant la pause.

La seconde période est plutôt équilibrée, le Crossing résiste bien malgré son infériorité numérique, son gardien tient la baraque avant de se faire surprendre par un coup franc direct de 70 mètres signé Puttemans.

On pensait le plus dur fait pour Jodoigne mais les locaux avaient la mauvaise idée de reculer et de laisser le cuir à leur adversaire. L’exclusion de Mbolo rétablissait l’équilibre numérique alors que le Crossing aurait pu/dû obtenir un penalty pour une faute sur Muray non sifflée.

De penalty, il en était encore question dans les derniers instants. Bronckart accrochait Kamagate, l’arbitre n’hésitait pas et désignait le point de penalty. Sauf que son juge de ligne, situé à plus de 50 mètres de la phase, l’appelait et faisait annuler ce penalty, de quoi provoquer la colère de tout le clan schaerbeekois.

Jodoigne, n’en avait que faire, et renouait donc avec la victoire après deux défaites de rang. "Chaque victoire est importante, peu importe qu’elle soit difficile ou non, acquise dans des conditions idéales ou pas, ce qui m’intéresse, c’est de gagner. Nous sortions de deux défaites, il était impératif pour nous de renouer avec la victoire. Je savais que la rouge rapide ne nous faciliterait pas la vie. Nous avons essayé de mettre du tempo, même si on a rencontré quelques difficultés à créer le danger. Heureusement, on marque ce but avec la spéciale capi. 1-0, ça me va très bien, avec une équipe qui s’accroche", analyse Jérôme Terwagne.

Les bulletins des Jodoignois

Bronckart (6), Vanheukelom (6), Mbolo (5), Puttemans (8), Olemans (6), Pohl (5), Congosto (6), Azzouzi (6), Akhal (7), Soriano (5), Cassange (5,5).