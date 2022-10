Quarts temps: 20-19, 21-21, 20-12, 18-21.

NIVELLES: Cockmartin 3, Diop 0, Renard 9, Bataille 10, Navez 20, Di Francesco 7, Roland, Goffin 11, Loubieres 7, Mulumba 3, Renversez 6, Bizet 3.

Comme Phivos Livaditis, le coach de Nivelles, le présentait, Stevoort a proposé un jeu rapide avec des shoots en première intention dès le début du match. De fait, la main chaude de Mathys Wirix, très adroit au périmètre, a posé beaucoup de problèmes aux Nivellois. Cette mise en action des Nivellois plutôt fébrile s’est soldée par un petit 20-19 (10e) au marquoir.

Dans le second quart, c’est cette fois Michael Bonneux qui a donné le tournis à la défense de Nivelles. Et à la fin de cette première période, l’issue de la rencontre restait tout à fait indécise (41-40). "Nous avons commencé ce match sans vraiment respecter notre plan de jeu, regrette le mentor nivellois. Certes nous avons bien contesté les actions adverses mais la réussite de leurs artilleurs était assez insolente. Nous avons ajusté notre défense en seconde période et même si les artilleurs adverses ont continué leur festival nous avons su faire la différence car nous étions nettement plus efficaces offensivement en attaquant leur zone défensive de manière plus intelligente."

Après avoir pris un petit peu le large à la demi-heure (61-52), Nivelles n’était pas tout à fait à l’abri pour signer son quatrième succès d’affilée. "Mes joueurs ont été chargés par les fautes, cela n’a pas facilité les choses. Cependant, malgré le fait que ce fut fébrile en début de partie, nous avons su montrer un autre visage en seconde période et ce fut heureusement suffisant pour aller chercher cette victoire. Nous continuons d’avancer. La prochaine étape, c’est Anderlecht, un autre morceau."