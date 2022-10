Les protégés de Christophe Collaerts ont de l’orgueil ! Et plutôt six fois qu’une. Bousculés et tancés par leur T1 à la suite de la dernière défaite face au BX Brussels où les Lasnois ont pêché à la finition, leur réponse ne s’est pas fait attendre: une efficacité offensive retrouvée et surtout trois buts en cinq minutes dès le retour des vestiaires.

Avant cela, le début de rencontre est assez ouvert. Ixelles ne ferme pas le jeu et se montre dangereux sur phases arrêtées, via Mandiangu et Emponza. Les Brabançons wallons, eux, combinent aisément et se procurent deux belles possibilités via un Ceusters qui loupe de peu la mise. À la 38e, Valentin Laklia enfile son costume de maître tireur de coups francs pour une nouvelle gourmandise en pleine lucarne (1-0).

La reprise est complètement folle, Charpentier fait 2-0 sur penalty avant que Ceusters et Dierinckx ne plient l’affaire en quelques minutes pour un 4-0 bien tassé dès la 52e. Ixelles est dans les cordes et ne s’en relèvera jamais. La fin de rencontre permet aux locaux de planter deux nouvelles réalisations par Charpentier et l’entrant Dupont alors que Mournin avait réduit l’écart.

Solides, revanchards et appliqués, les Bleu et Blanc ont offert une partition d’excellente qualité. Pour le plus grand plaisir du T1 Christophe Collaerts. "Je suis très content de la réponse donnée par les joueurs après le couac du week-end denier. J’ai vu beaucoup d’envie collective et un grand Valérian Ceusters qui provoque le penalty, marque son but et réalise un assist. Nous avons maîtrisé notre sujet et la rencontre avec un Ixelles que nous sommes parvenus à désorganiser."