CHASTRE: Arcoly, Ducatillon, Fregesse, Houtart, Bernard, Duquenne, Verstraelen, Plonska (25' Houbrix), Genard, Delikus, Sekelama (25' Nkada).

Buts: Depraetere (1-0, 6'), Martens (2-0, 9'), Adewusi sur pen. (3-0, 28'), Depraetere (4-0, 65'), Matton (5-0, 70').

Ce match entre les deux équipes n’ayant pas encore de point fut à sens unique.

Rien n’a tourné chez les visiteuses dès le départ puisque Houbrix et Nkada sont arrivées en retard. "J’ai dû aligner deux filles qui devaient commencer sur le banc car elles avaient joué en P1 la veille, explique le coach chastrois, Michaël Vertraelen. Mais comme on n’était pas dedans, j’ai opéré mes deux seuls changements après vingt-cinq minutes. C’était déjà 2-0 et on n’avait pas encore réussi à franchir le milieu du terrain face à un adversaire qui ne jouait étonnamment pas mal même s’il avait trois ou quatre renforts de plus haut."

Après le penalty qui amena le 3-0 "on est sorti quelques fois et on a eu l’une ou l’autre possibilité. On était aussi mieux dans les duels et sur les deuxièmes ballons en début de deuxième mi-temps, puis on est retombé dans nos travers. C’est une grosse désillusion car on pensait vraiment aller chercher quelque chose."

Notons aussi l’exclusion de Nkada (deuxième jaune) à la 75'.