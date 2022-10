Pour la grande distance, dès le départ Baptiste Weitkunat imprime un bon tempo et s’isole en tête. Derrière, un duo composé de Fabrice Van Espen et Xabier Carrera suit à distance. À l’arrivée, pourtant, on retrouve bien loin devant la concurrence le joggeur d’Hoeilaart, Fabrice Van Espen avec plus de 5'30 d'avance. Le vainqueur était satisfait de sa course. "J’adore courir ici, mon papa Michel aussi d’ailleurs. Il a déjà pris part à une vingtaine de départs ici à La Hulpe. Mais cette année, ce n’était pas possible. Pour moi, j’habite à deux pas, donc c’est un terrain que je connais et surtout, que j’affectionne. Et puis, il y a la forêt de Soignes et l’accès à la propriété Solvay, toujours un agréable moment. De mon côté, j’ai préféré un départ prudent car comme son nom l’indique, à La Hulpe, les crêtes, cela veut dire qu’il y aura plusieurs difficultés à digérer."

Après trois kilomètres, le duo est revenu sur le leader et ensuite, Fabrice Van Espen a déboulé. "Il n’y avait pas une grande concurrence, j’ai donc fait ma course. Je me sens bien actuellement, alors que voici un peu plus d’un mois, j’ai eu le Covid. Cet été, j’ai aussi été victime d’une chute en VTT, ce qui a raccourci ma saison de triathlon. Là, je vais axer l’hiver sur la course à pied pour repartir avec une belle saison en 2023. Je n’ai cependant pas d’objectif particulier au niveau des courses pour les prochaines semaines."

Au sein du peloton, on retrouvait aussi Florence Debelle qui participait pour la toute première fois aux Crêtes. À l’arrivée, elle était ravie de son choix. "C’est une super belle course mais elle n’est pas facile du tout. J’ai juste failli louper la boucle dans les bois. Il n’y avait pas de signaleur à cet endroit. Un ami s’est d’ailleurs trompé apparemment. Mais cela n’enlève rien au fait que c’est un super beau parcours… Et avec le soleil, c’était le top !"