TDM2: Diop revient en force dans le noyau de Nivelles qui reçoit Stevoort dimanche

Le mentor nivellois pourra compter sur tout son effectif, y compris Carlo Di Francesco et Yannick Diop. Le premier a été ménagé toute la semaine et le second, après une longue indisponibilité, fait son retour dans le noyau. "Yannick (Diop) revient en force. Il va faire l’échauffement avec le groupe mais ne jouera pas. Si tout va bien il fera vraiment son retour contre Anderlecht, la semaine prochaine."

Toujours invaincus, les Nivellois veulent poursuivre sur leur lancée et cela même si le match de dimanche ne sera pas le plus simple de la saison, pour un tas de raisons. "Notre objectif est de signer un 5 sur 5 pour ce début de championnat et ce n’est que notre quatrième match et c’est un match piège. D’abord parce que nous jouons le dimanche, en plus à 17 h, ce qui n’est pas du tout dans nos habitudes. Outre ce premier facteur difficile à gérer, nous allons affronter une équipe qui a un style de jeu assez unique. Dans ce match, la maîtrise du rythme sera très importante. Autrement dit, si on laisse courir cette équipe ou si on joue à son rythme, nous serons dans les problèmes. Nous devrons donc vraiment freiner leur jeu et avoir la maîtrise totale de celui-ci pendant les 40 minutes d’hostilité. Si on veut atteindre notre objectif de 5 sur 5, c’est ce que nous devrons faire pour nous imposer."