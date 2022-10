R1 Dames: qui restera invaincu entre Neufchâteau et le Rebond?

À l’intersaison, Ottignies s’était renforcé, autant au niveau de l’expérience (Haesendonck, Vermylen) qu’en intégrant des jeunes (Baillet, Fonteyn, Pirlot, Snackaert). Personne ne s’attendait à vivre aujourd’hui une pareille fête. Le coach Mulaba veut prendre du recul par rapport à l’excellent début de championnat: "Nous occupons une place qu’on ignorait que nous allions convoiter et occuper. Il faut se réjouir de là où on est. Un jour, nous perdrons probablement mais le plus important reste la formation de nos jeunes. On a un chouette mix dans notre équipe. Ce classement est un bon argument pour pérenniser notre politique."